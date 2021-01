Sriti Jha: कुमकुम भाग्य की सृति झा का प्यारी बच्ची के साथ प्यारा पल

सृति झा टीवी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी और सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री हैं और हर बार जब भी सृति फोटो खींचती हैं, तो सोशल मीडिया उनके उत्साह को नियंत्रित नहीं कर पता है।

एक बार फिर से, श्रीति ने सभी को एक बच्ची के साथ प्यारे पलों को अपने लेटेस्ट पोस्ट के साथ शेयर कर रही हैं। इस वीडियो को देख सृति का बच्चों के प्रति प्यार साफ देखा जा सकता है। देखें सृति झा का यह प्यारा पोस्ट –

अपने पसंदीदा कलाकारों और किरदारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

