निया शर्मा ने खरीदी एक नई कार, रवि दुबे, अर्जुन बिजलानी ने दी बधाई

निया शर्मा टीवी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं।

निया ने अपने बेबाक अंदाज और पावर पैक के प्रदर्शन से प्रशंसकों के दिलों को चुरा लिया है। वह अपनी अद्भुत ड्रेसिंग स्टाइल और खुद को प्रस्तुत करने के तरीके के लिए जानी जाती हैं। उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने उन्हें उद्योग में और उनके प्रशंसकों के बीच सबसे पसंदीदा अभिनेत्री बना दिया है।

हाल ही में, निया ने नई कार खरीदी। अभिनेत्री ने अपनी कार की पहली तस्वीर साझा की और जल्द ही उनके दोस्त रवि दुबे, अर्जुन बिजलानी ने उन्हें बधाई दी।

यहां देखिए!

https://www.instagram.com/p/CKB1yRTl8x0/?utm_source=ig_web_copy_link

