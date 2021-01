Romantic Breakfast: कुमकुम भाग्य फेम सृति झा ने अरिजीत तनेजा के साथ किया एक विशेष रोमांटिक नास्ता

सृति झा और अरिजीत तनेजा दो ऐसे कलाकार हैं जो अपने टीवी शो कुमकुम भाग्य के दिनों से एक दूसरे के बेहद करीबी दोस्त रहे हैं।

हर बार जब वे सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के बीच आते हैं तो वे उत्तेजना से बिलकुल भर जाते हैं और एक बार फिर, जैसा कि हम सभी गवाह बने हैं कि कैसे

दोनों सितारे एक-दूसरे के साथ एक विशेष रोमांटिक नाश्ते का आनंद लेते नज़र आ रहे हैं, फैन्स भी अपने इस दोनों सितारों को एक साथ देख काफी खुश नज़र आ रहे हैं। यहां देखें अरिजीत तनेजा और सृति झा के रोमांटिक पलों को –

