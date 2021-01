OMG: कुंडली भाग्य फेम श्रद्धा आर्या ने आखिरकार खुलासा किया कि वह दोषी क्यों हैं, अंजुम फकीह को पसंद आई वजह

कुंडली भाग्य फेम श्रद्धा आर्य हिंदी टीवी उद्योग के सबसे भव्य और प्रतिभाशाली डीवाओं में से एक हैं और उनकी फैन फॉलोइंग और क्रेज हर किसी की कल्पना से परे है।

वह कई लोगों के लिए दिल की धड़कन का कारण बन चुकी हैं और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि युवा उनके प्यार में पड़ जाते हैं। आमतौर पर हम श्रद्धा को सोशल मीडिया पर अपनी सेक्सी हॉट तस्वीरें शेयर करते देखते हैं। लेकिन इस बार, वह अपने दोषी होने का कारण बताकर प्रशंसकों को खुश कर रही हैं और यह सिर्फ प्रशंसकों को ही नहीं उत्साहित कर रहा है, बल्कि उनकी प्रिय मित्र अंजुम फकीह को भी श्रद्धा का कारण जानकर ख़ुशी हो रही है। यहां देखें और जानिए श्रद्धा के दोषी होनी का कारण –

Read More: OMG: श्रद्धा आर्या धीरज धूपर के नखरे की शिकार हैं

Read More: Kundali Bhagya spoiler alert: प्रीता ने पलटवार करने की बनाई योजना

यह भी पढ़ें : Shraddha Arya’s Sexiest Lehenga: श्रद्धा आर्या का सबसे सेक्सी लहंगा जिसे आप चुराना चाहेंगे

अपने पसंदीदा कलाकारों और किरदारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

Read More: Hottest Ethnic Outfits: सुरभि चांदना, श्रद्धा आर्या से लेकर अनीता हसनंदानी तक: टॉप 6 हॉटेस्ट एथनिक आउटफिट्स जिन्हें आप पाना चाहेंगे

You May Also Like To Read:

Sexy sexy sexy tujhe log bole: धीरज धूपर बने मिलेनियर, श्रद्धा आर्या, स्‍वाति कपूर और रूही चतुर्वेदी ने साथ में की पार्टी