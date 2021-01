OMG: जानिए आखिर क्यों रश्मिका मंदाना खुद की तुलना पिग से कर रही हैं?

दक्षिण भारतीय फिल्मों की सनसनी बन चुकी रश्मिका मंदाना फिलहाल बुलंदियों पर हैं और दर्शकों के बीच खूब तारीफें लूट रही हैं। हाल ही में उन्होंने दो बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के लिए हस्ताक्षर किया इसी के साथ वह अपनी नाइ रेंज रोवर कार की खरीद के लिए भी ख़बरों में रहीं ।

रश्मिका के लिए वक्त काफी सही चल रहा है और जब भी वह एक हॉट फोटो खींचती हैं तो उनके लाखों प्रशंसक दीवाने हो जाते हैं।

लेकिन इस बार, रश्मिका थोड़ी उलझन में हैं, वह खुद की तुलना पिग से क्यों कर रही हैं? आप भी सोच रहे हैं क्यों? देखें रश्मिका मंदाना का यह पोस्ट –

