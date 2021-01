Swag king: अलादीन फेम सिद्धार्थ निगम उड़ान भरना चाहते हैं वो भी अकेले

टीवी शो अलादीन के प्रसिद्ध कलाकार सिद्धार्थ निगम टीवी जगत के सबसे लोकप्रिय युवा अभिनेताओं में से एक हैं और वास्तव में उनके प्रशंसकों की कोई सीमा नहीं है।

वह वास्तविक में एक स्वाग वाले सितारे हैं और एक बार फिर, वह अपने लेटेस्ट पोस्ट के साथ कुछ बेहतरीन लुक दे रहे हैं, इस पोस्ट को शेयर करते हुए सिद्धार्थ बताते हैं की वह अकेले उड़ान भरना चाहता हैं। सोच रहे हैं क्यों? देखें सिद्धार्थ निगम का यह पोस्ट –

