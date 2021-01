Parth Samthaan: कौन है यह सेक्सी लड़की जिसे कसौटी ज़िंदगी के पार्थ समथान लगा रहे हैं गले?

पार्थ समथान टीवी इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक हैं और उनकी फैन फॉलोइंग और दीवानगी की कोई सीमा नहीं है।

आमतौर पर, हम पार्थ को अपने नियमित जीवन से विशेष कसरत के क्षणों को साझा करते हुए देखते हैं, लेकिन आज, जब हमने उन्हें एक हॉट और सेक्सी लड़की से गले लगाते देखते हैं तो इंटरनेट पर भूचाल तो आना ही था। पार्थ के इस पोस्ट को देख उनकी लाखों फीमेल फंस को जरूर ईर्षा होने वाली है ! अगर नहीं तो नीचे पोस्ट देखने के बाद, आप निश्चित रूप से ईर्षा मेहसूस करेंगे। देखें यहां –

https://www.instagram.com/p/CJ5RWRxLw-Z/?utm_source=ig_embed

अपने पसंदीदा कलाकारों और किरदारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

