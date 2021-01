अलादीन फेम सिद्धार्थ निगम एक ‘हॉट बिल्डर’ के रूप में तस्वीर शेयर की

अलादीन की प्रसिद्ध सिद्धार्थ निगम भारतीय टीवी इंडस्ट्री के सबसे अद्भुत और प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक है और वह अपने हॉट और आश्चर्यजनक वीडियो के साथ हर बार सोशल मीडिया पर आग लगा देते है।

इस बार, उन्होंने अपने रॉक-हार्ड एब्स को फ्लैश करके फिर से इंटरनेट पर आग लगा दी और हम यहां ‘बिल्डर’ के रूप में प्यार कर रहे हैं। नीचे देखिए –

https://www.instagram.com/p/CJ7xwnpBPks/?utm_source=ig_web_copy_link

