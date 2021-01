Bigg Boss 14 spoiler alert: सोनाली फोगट ने रुबीना दिलैक को कहा ‘हरामजादी’, रुबीना ने किया हंगामा

बिग बॉस 14 में सोनाली फोगट और रुबीना दिलैक के बीच एक बड़ी और बदसूरत लड़ाई देखने मिली।

आज रात, सोनाली ’एच’ (हरामजादी) शब्द का उपयोग करती हैं, वहीं इस अपशब्द से नाराज रुबीना उन्हें यह कहकर जवाब देती हैं कि क्या ऐसे शब्दों का का उपयोग अपनी बेटी के लिए भी करेंगी ?

इन्हीं शब्दों के बीच दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है और दोनों महिलाएं शारीरिक रूप से एक-दूसरे को डराती हैं। इसी बीच शो खत्म होने के बाद सोनाली ने रुबीना को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

गुस्से से भरी रुबीना अपनी जैकेट निकाल कर सोनाली की ओर लड़ने को बढ़ने लगाती हैं। हालांकि, रुबीना के पति अभिनव शुक्ला उन्हें रोक लेते हैं और रुबीना को शांत होने के लिए कहता हैं।

अपने पसंदीदा कलाकारों और किरदारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

You May Also Like To Read:

Bigg Boss 14 spoiler alert Day 86: बिग बॉस ने हटाया पूरे सीजन का इम्युनिटी, कप्तानी और लक्ज़री टास्क

Bigg Boss 14 Day 86: एली गोनी और राखी सावंत की लड़ाई, एली ने कहा 'तेरा पति भी नई है यहाँ, गायब है वो’

बिग बॉस 14 की प्रसिद्ध नैना सिंह ने अपनी पसंदीदा 'एग करी' रेसिपी की शेयर

Bigg Boss 14 spoiler alert Day 85: एजाज खान और रुबीना दिलैक के बीच हुई लड़ाई, अभिनव शुक्ला ने दी एजाज को चेतावनी 'मेरी पत्नी के करीब मत आना ’

[Hot Bikini Photos] हिना खान , निया शर्मा और रुबीना दिलैक के 2020 के सबसे हॉट बिकिनी क्षण जो हुए वायरल