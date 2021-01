बाला फेम धीरेंद्र कुमार गौतम अल्टबालाजी के अगले सीरीज में

अल्टबालाजी के आगामी शो हैलो जी का निर्माण विशाल वटवानी की शौर्य फिल्म्स और सुचि फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है।

IWMBuzz.com पर हमने विशेष रूप से अभिनेताओं नायरा बनर्जी और मृणालिनी त्यागी के सीरीज का हिस्सा होने की सूचना दी है।

नायरा बनर्जी को आखिरी बार एक्सक्यूज़ मी मैडम में देखा गया था जबकि मृणालिनी को आखिरी बार कहां हम कहां तुम में देखा गया था।

हमारे पास अब खबर आ रही है कि बाला फिल्म अभिनेता धीरेंद्र कुमार गौतम भी सीरीज का हिस्सा हैं। अभिनेता ने फिल्म में बाला के छोटे भाई की भूमिका निभाई थी।

एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार, “धीरेंद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।”

हमने अल्टबालाजी में निर्माता और प्रवक्ता को फोन किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।

अपडेट के लिए IWMBuzz.com पर इस स्थान को देखें।

