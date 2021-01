करण सिंह ग्रोवर का COVID-19 टेस्ट आया पॉजिटिव

लोकप्रिय अभिनेता करण सिंह ग्रोवर जो ज़ी 5 के क़ुबूल है 2.0 की बहुप्रतीक्षित वेब श्रृंखला के लिए सर्बिया में शूटिंग कर रहे थे, का वापसी के बाद COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है।

28 दिसंबर को लौटने के बाद अभिनेता का स्पष्ट रूप से टेस्ट पॉज़िटिव आया है। वह तब से आइसोलेशन में है।

Spotboye.com की रिपोर्ट के अनुसार, करण के साथ, कुबूल है 2.0 के क्रु मेंबर के कुछ लोगों का टेस्ट भी पॉज़िटिव है। हालांकि, करण ठीक हैं और उन्हें कोई असुविधा नहीं है। ”

क़ुबूल है 2.0 में करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति असद और ज़ोया के अवतार में वापस आएंगे। उसी का पोस्टर कुछ दिनों पहले सुर्खियों में बना हुआ था।

अपडेट के लिए IWMBuzz.com पर इस स्थान को देखें।

