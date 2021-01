सौरभ शुक्ला नेटफ्लिक्स सीरीज़ नैना में आएंगे नजर

ओटीटी मंच वर्तमान में राजनीतिक रोमांटिक ड्रामा सीरीज़ पर काम कर रहा है जिसका शीर्षक नैना है। उत्तर प्रदेश के दिलों में स्थापित नाटक सीरीज में मिर्जापुर की प्रसिद्धि, श्वेता त्रिपाठी, मुख्य भूमिका निभाएंगी।

IWMBuzz.com पर हमने विशेष रूप से इस समाचार के बारे में लिखा है।

इस सीरीज में वरिष्ठ और अनुभवी अभिनेता सौरभ शुक्ला की अहम भूमिका होगी।

सौरभ शुक्ला, जिन्हें हाल ही में बाला, उजड़ा चमन, पागलपंती, छलांग, आदि फिल्मों में देखा गया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज सिद्धार्थ सेनगुप्ता के बैनर एडस्टॉर्म प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित है।

हमने नेटफ्लिक्स में सौरभ शुक्ला और प्रवक्ता को फोन किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।

अपडेट के लिए IWMBuzz.com पर इस स्थान को देखें।

