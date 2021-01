फैमिली मैन फेम शहाब अली एमएक्स प्लेयर के एक थी बेगम सीजन 2 में शामिल हुए

एमएक्स प्लेयर की क्राइम ड्रामा सीरीज़ एक थी बेगम अगले सीज़न के साथ वापस आने वाला है।

सचिन दरेकर द्वारा निर्देशित श्रृंखला में अंकित मोहन, अनुजा साठे ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है।

IWMBuzz.com पर हमने विशेष रूप से ‘क्लास 83’ अभिनेता हितेश भोजराज की फिल्म ‘एक थी बेगम’ के सीजन 2 में कलाकारों के शामिल होने की सूचना दी थी।

हमारे पास आने वाली खबर यह है कि ‘द फैमिली मैन’ फेम शहाब अली भी इस वेब सीरीज का हिस्सा होने जा रहे हैं। शहाब फिल्म केदारनाथ का हिस्सा रहे हैं।

हमने एमएक्स प्लेयर के प्रवक्ता को फोन किया, लेकिन कोई जवाब हासिल नहीं हुआ।

हमने अभिनेता को एक पत्र भी भेजा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

