Traditional Gujarati Dishes: उंधियू से लेकर खमन ढोकला तक 4 पारंपरिक गुजराती व्यंजन आप एक बार अवश्य टरइ करना चाहेंगे

गुजराती व्यंजन एक स्वादिष्ट किस्म को पूरा करते हैं। गुजराती व्यंजन मीठे, मसालेदार और खट्टे होते हैं यानी ऑल – इन – वन! गुजराती व्यंजन बहुत रंगीन होते हैं और कम से कम एक बार इनका स्वाद हर व्यक्ति को आकर्षित करता ही है। मिठाई का स्वाद गुजराती व्यंजनों में सिर्फ अनोखा ही कहा जा सकता है। गुजराती भोजन न केवल भारत में प्रसिद्ध है बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। गुजराती व्यंजन वास्तव में दुनिया भर के लोगों का स्वाद बढ़ा रहा है। भोजन गुजरातियों की प्रकृति को दर्शाता है, जो मिठास से भरा है!

यहां 4 सबसे मनोरम और मुंह में पानी लाने वाले गुजराती व्यंजन हैं जो किसी भी खाद्य प्रेमी को आकर्षित करेंगे !

आइए इन पर एक नजर डालते हैं!

1. उंधियू

यह सब्जियों का मिश्रण है!

उंधियू सब्जियों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है जिसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। ज्यादातर यह व्यंजन जनवरी में उत्तरायण (पतंग महोत्सव) के दौरान तैयार किया जाता है।

उंधियू की सामग्री में बैंगन, तले हुए चने का आटा, केले, बीन्स, आलू, हरी मटर और बहुत सी अन्य मौसमी सब्जियाँ शामिल हैं, और धीरे-धीरे और पूरी तरह से पकाई हुई सामग्री के साथ पकाया जाता है, जैसे कि छाछ, कसा हुआ नारियल, और अन्य, मसाले।

2. ढोकला

स्पंजी पीले केक जैसी बनावट

यह सबसे प्रसिद्ध गुजराती खाद्य पदार्थों में से एक है। ढोकला दुनिया भर में अक्सर गुजराती व्यंजनों के रूप में सेवन किया जाता है। सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता इसके स्वाद का आनंद कभी भी लिया जा सकता है। ढोकला का स्वाद हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ सबसे अच्छा लगता है। सबसे स्वादिष्ट और नमकीन गुजराती व्यंजनों में से एक, यह एक सुगंध और एक स्वादिष्ट पकवान के साथ।

3. खांडवी

खांडवी एक और सबसे पसंदीदा गुजराती नाश्ता रेसिपी है। खांडवी स्वाद में मीठा और नमकीन होता है। पकवान में बेसन, नमक और चीनी के मिश्रण का उपयोग करके बनाया जाता है। मराठी लोगों द्वारा इसे दिया गया एक और नाम है ‘श्रीलीला विद्या’।

4. थेपला

चपाती जैसे पतले पराठे

थेपला एक फ्लैटब्रेड वैरिएंट है जिसे मेथी के पत्तों, गेहूं के आटे, या जीरा जैसे विभिन्न सामग्रियों के उपयोग से तैयार किया जाता है। थेपला आटा में सामग्री का सही संयोजन आवश्यक है। यह पकवान सेहत और स्वाद का सही विकल्प है। आटा को दही या छाछ जैसी सामग्री के साथ मिलाया जाता है। थेपला एक प्रकार का पोर्टेबल व्यंजन है जिसे खासतौर पर यात्रा के दौरान गर्म या ठंडा खाया जा सकता है।

हेल्थ, फिटनेस, फूड और लाइफस्टाइल सम्बंधित जानकारियों और टिप्स के लिए जुड़े रहें IWMBuzz.com के साथ !

You May Also Like To Read:

Latest Hot Photo: किम कार्दशियन ने अपनी लेटेस्ट हॉट फोटो से लगाई इंटरनेट पर आग, काइली जेनर ने किया कमेंट

[Hot And sexy Anushka Shetty] अनुष्का शेट्टी इतनी हॉट और सेक्सी क्यों है?

Perfect Couple Goals: देखिये निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा कैसे अपने ब्लैक ऑउटफिट से हमें परफेक्ट कपल गोल दे रहे हैं

Hottest Looks In Western Outfits: अलाया एफ या अनन्य पांडे, वेस्टर्न आउटफिट्स में कौनसी डीवा सबसे हॉट लगता है?

ओवर साइज शर्ट और डेनिम शर्ट है आलिया भट्ट का एक परफेक्ट हॉट कॉम्बिनेशन