Potato Pie Recipe: स्वादिष्ट आलू से बनी पाई का स्वाद लें इन आसान टिप्स के साथ

पके हुए भोजन के बीच आलू पाई सबसे अच्छी मानी जाती है। यह गर्म, स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होती है। यह बहुत ही हेल्दी होती है और इसका स्वाद भी अनोखा होता है। यह रेसिपी बनाने में आसान होते हैं और दिन के किसी भी समय इसका सेवन किया जा सकता है।

स्वादिष्ट आलू पाई को बनाने के सरल उपाय यहाँ दिए गए हैं। इसकी रेसिपी कुछ इस प्रकार है –

Read More: सर्दियों के लिए इन सरल टिप्स के साथ स्वादिष्ट टमाटर का सूप तैयार करें

आलू, प्याज, जैतून का तेल, जीरा, लहसुन लौंग, लाल मिर्च, अदरक, गरम मसाला, सूखे मिर्च के गुच्छे, नींबू का रस, धनिया, मक्खन और खसखस।

ठंडे नमकीन पानी वाले बड़े सॉस पैन में कटा हुआ आलू डालें। सामग्री को लगभग आठ मिनट तक उबालें जब तक कि वह फूल न जाए। प्याज को नरम होने तक भूनें। अब इसमें जीरा डालें और फिर अदरक, लहसुन, मिर्च और शेष मसालों को डालकर मिला लें। कुछ मिनट तक पकाएं और फिर आलू को मटर, नींबू और धनिया के साथ मसल लें।

Read More: Royal Rajasthani Looks: 3 आसान टिप्स रॉयल राजस्थानी लुक्स को परफेक्ट बनाने के लिए

ओवन को गर्मी करें। फिलो शीट्स को फैलाएं और उनमें से दो-तिहाई का उपयोग करें, ओवरलैपिंग, 22 सेंटीमीटर ढीले-नीचे वाले केक टिन को लाइन करने के लिए। प्रत्येक शीट बिछाएं, पिघले हुए मक्खन को ब्रश करते रहें और बाकी को एक साफ तौलिये से ढक कर रखें। फिलिंग को डालें और हल्के से दबाते रहें। शेष भरने के साथ कवर करें और इसके किनारों को मोड़ें और पेस्ट्री शीट को इसके किनारों पर स्क्रब करें।

एक बार पूरा हो जाने के बाद, पेस्ट्री के शीर्ष में कुछ स्लिट्स डालें और अधिक मक्खन के साथ ब्रश करें। खसखस के साथ छिड़कें और 40 से 45 मिनट तक सुनहरा भूरा होने तक सेंकें। नींबू के साथ गर्म कर परोसें।

Read More: Smoked Chicken Biryani: स्वादिष्ट रेस्तरां स्टाइल स्मोक्ड चिकन बिरयानी बनाने के लिए आज़माएं यह सरल नुस्खा

यह भी पढ़ें : Smoked Chicken Biryani: स्वादिष्ट रेस्तरां स्टाइल स्मोक्ड चिकन बिरयानी बनाने के लिए आज़माएं यह सरल नुस्खा

हेल्थ, फिटनेस, फूड और लाइफस्टाइल सम्बंधित जानकारियों और टिप्स के लिए जुड़े रहें IWMBuzz.com के साथ !

Read More: जानिए आखिर क्या है यूरिनरी ट्रक इन्फेक्शन ?

You May Also Like To Read:

अलादीन फेम सिद्धार्थ निगम एक 'हॉट बिल्डर' के रूप में तस्वीर शेयर की