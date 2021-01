Varun Dhawan-Natasha Dalal wedding: वरुण- नताशा के शादी की गेस्ट लिस्ट आईं सामने

जब से मीडिया द्वारा वरुण धवन और नताशा दलाल की खबरें आनी शुरू हुईं, फैन्स आखिरकार अपने पसंदीदा जोड़े को शादी के बंधन में बंधते देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

जब से यह खबर सामने आई है, प्रशंसक गेस्ट लिस्ट, परफॉर्मेंस और अन्य उत्सव के विवरण जैसी जानकारी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं।

India.com की रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी शादी अगले सप्ताह 24 जनवरी को अलीबाग में करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में होने वाली है। कथित तौर पर, इस जोड़े ने बीच पर सनसेट शादी का विकल्प चुना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए लगभग 200 मेहमान मौजूद होंगे और इसमें सलमान-कैटरीना, सारा अली खान, जान्हवी कपूर-ख़ुशी कपूर, मनीष मल्होत्रा, शशांक खेतान, कियारा आडवाणी और अर्जुन कपूर-मलाइका अरोड़ा जैसे नाम शामिल हैं ।

कथित तौर पर, करण जौहर वरुण और नताशा की शादी के संगीत प्रदर्शन को कोरियोग्राफ करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

अलीबाग में उत्सव समाप्त होने के बाद, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कपल मुंबई में अपने सहयोगियों के लिए एक बड़े स्वागत समारोह की मेजबानी करेंगे।

हम जोड़ी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए एक सुंदर यात्रा की कामना करते हैं। अधिक अपडेट के लिए, IWMBuzz.com पर बने रहें।

