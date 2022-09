जेनिफर विंगेट अपनी टीम के साथ खुलकर आईं सामने, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, शब्बीर अहलूवालिया और अन्य एक साथ किए गए स्पॉट

Jennifer Winget shares candid pictures with her friends squad, check out pictures: बॉलीवुड की प्रसिद्ध जोड़ीयों में से एक रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और जेनेलिया डिसूजा (Genelia Dsouza) ने देश के अन्य सितारों के साथ जेनिफर विंगेट को फूड ब्रांड के अपने नवीनतम लॉन्च पर आमंत्रित किया था। विंगेट ने तस्वीरों की एक सीरीज साझा की, क्योंकि उन्होंने जोड़े और भोजन की प्रशंसा करते हुए दिन का पूरा आनंद लिया।

तस्वीरों को शेयर करते हुए जेनिफर ने लिखा, “अच्छे दोस्तों के साथ बिताई एक शानदार दोपहर, अच्छी हंसी और बेहतरीन खाना !!”

उन्होंने आगे लिखा, “क्या दयालु मेजबान @rityshdeshmukh और @geneliad यह पहली बार मोक मांस की कोशिश कर रही थी और मुझे स्वीकार करना होगा, जिसे मैं स्विकार करती हूँ! एक असाधारण अवधारणा और एक ब्रांड जो इसके मूल में है। ”

चेक आउट-

बॉलीवुड जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने अब अपना खुद का शाकाहारी ब्रांड इमेजिन ईट्स लॉन्च किया है।

Also Read: एक बाल कलाकार से लेकर आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन के साथ काम करने तक: जानिए, खुबसूरत अभिनेत्री जेनिफर विंगेट के करियर के दिलचस्प राज