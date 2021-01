Bigg Boss 14 Day 86: एली गोनी और राखी सावंत की लड़ाई, एली ने कहा ‘तेरा पति भी नई है यहाँ, गायब है वो’

बिग बॉस 14 में एली गोनी और राखी सावंत की लड़ाई का गवाह बने लेटेस्ट एपिसोड में।

सोनाली चुपचाप खाती हैं, हालांकि, एली उससे बात करने की कोशिश करता है। इसके बाद, राखी उन दोनों के बीच में बोलती है और एली को गुस्सा आ जाता है।

एली और राखी के बीच बहस शुरू हो जाती है और एली राखी से कहता है की, ‘तेरा पति भी है नहीं है इधर, गायब है वो ’। इससे राखी को दर्द होता है लेकिन वह मुंह तोड़ जवाब भी देती है। अपनी लड़ाई के दौरान, एली राखी को ‘नकली’ भी कहता है

अब आगे क्या होगा?

अपने पसंदीदा कलाकारों और किरदारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

You May Also Like To Read:

Bigg Boss 14 spoiler alert Day 86: बिग बॉस ने हटाया पूरे सीजन का इम्युनिटी, कप्तानी और लक्ज़री टास्क

Bigg Boss 14 spoiler alert: सोनाली फोगट ने रुबीना दिलैक को कहा 'हरामजादी', रुबीना ने किया हंगामा

बिग बॉस 14 की प्रसिद्ध नैना सिंह ने अपनी पसंदीदा 'एग करी' रेसिपी की शेयर

Bigg Boss 14 spoiler alert Day 85: एजाज खान और रुबीना दिलैक के बीच हुई लड़ाई, अभिनव शुक्ला ने दी एजाज को चेतावनी 'मेरी पत्नी के करीब मत आना ’

Bigg Boss 14 spoiler alert Day 84: विकास गुप्ता ने छोड़ा घर, अर्शी खान और राखी सावंत हुई भावुक