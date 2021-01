Bigg Boss 14 spoiler alert Weekend Ka Vaar: सलमान खान ने रुबीना दिलाइक के साथ लड़ाई को लेकर सोनाली फोगट को लगाई फटकारा

इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने रुबीना दिलाइक के साथ लड़ाई को लेकर सोनाली फोगट की क्लास ली।

कुछ कॉल करने वालों ने संबंधित प्रतियोगियों से अपने सवाल पूछे, जिसमें एक कॉलर ने सोनाली फोगट से रुबीना के साथ अपनी लड़ाई और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द के बारे में पूछा।

सोनाली ने यह कहकर अपना बचाव किया कि रूबीना उनकी बेटी को बीच में ले आईं थी। सलमान खान ने यह स्पष्ट किया कि रुबीना ने सोनाली की बेटी को बहस में बिल्कुल नहीं खींचा था।

निक्की तंबोली ने भी सलमान से शिकायत की कि सोनाली उन्हें धमकी देती है। सलमान ने गुस्से में सोनाली से कहा, “बहार की धमकी देंगी आप? करोगी क्या, बताओ। ”

सोनाली फोगट अपनी आवाज़ उठाती हैं और सलमान को बताती हैं कि उसने घर के बाहर उन्हें दिखाने के बारे में नहीं कहा था। वह कहती हैं, “किसको कहो, आप मुझे बता दीजिये और दिखा दीजिये”

सलमान ने उन्हें यह कहते हुए फटकार लगाई की सोनाली की बेटी भी यह शो देख रही हैं, और क्या यह चीजें उन पर सूट करती हैं?

तो क्या सलमान के गुस्से और फटकार को देख क्या सोनाली अपनी गलती मान लेगी?

