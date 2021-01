Kundali Bhagya spoiler alert: करीना ने प्रीता का किया अपमान

बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित ज़ी टीवी शो कुंडली भाग्य दर्शकों को दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न के साथ मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

यह शो सफलतापूर्वक अपनी विविध और अनूठी अवधारणा के माध्यम से एक छाप बनाने में कामयाब रहा है।

हमने अक्षय पर प्रीता के संदेह के बारे में लिखा था। हालाँकि, वह यह प्रकट करता है कि प्रीता ने उसे गलत समझा है। प्रीता की ओर से करण और कृतिका उससे माफी माँगते हैं। रमोना ने प्रीता के खिलाफ मौके का इस्तेमाल करने का फैसला किया और उसने करीना को बताया कि प्रीता ने अक्षय पर कृतिका को धोखा देने का आरोप लगाया है। यह खबर करीना को हैरान कर देती है और वह अपना आपा खोने लगती है।

अब आने वाले एपिसोड में, करीना ने प्रीता से अक्षय से माफी मांगने के कारण पर सवाल किया और बाद में उस पर भड़क जाती है। करीना सरला की परवरिश को गलत ठहराती है, जिससे प्रीता को तकलीफ होती है। करण प्रीता का बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन करीना उसे इससे बाहर रहने के लिए कहती है। प्रीता रोती है, लेकिन करीना उसे डांटती और अपमान करती रहती है।

क्या वह अक्षय की सच्चाई का पता लगाने में कामयाब होगी?

