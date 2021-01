Naagin 5 spoiler alert: बानी ने पवन को मारा

बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित कलर्स के शो नागिन 5 दर्शकों को मनोरंजक ड्रामा के साथ मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

जैसा कि अब तक देखा गया है कि एक पार्टी में, अरिजीत बानी को डांस फ्लोर पर लाता है और अपने प्रदर्शन और आकर्षक मुस्कान से मेहमानों का दिल जीत लेता है। जहां वीर अरिजीत को देखकर मुस्कुराता है, बानी भ्रमित हो जाती है और आश्चर्यचकित होती है कि यह मिस्ट्री मैन कौन है।

अब आने वाले एपिसोड में बानी अपना बदला लेना जारी रखेंगी। वह फिर से सिंघानिया परिवार के एक और सदस्य को मार डालेगी। बानी पवन चाचू को निशाना बनाएगी और उसे मारने में सफल होगी।

हे भगवान!

क्या वीर उसके बारे में जानेंगे?

अधिक अपडेट के लिए IWMBuzz.com पढ़ते रहें।

