विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के डांस का यह नया वीडियो हो रहा है वायरल, यहां देखिए

Virat Kohli and Hardik Pandya mesmerize us with their stunning dance moves: फिलहाल, एशिया कप 2022 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में वापसी की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता मंगलवार को शुरू हो रही है। रोहित शर्मा और उनकी टीम ने मोहाली में इस मैच की जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। वह मैदान पर काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खैर, सबसे प्रतिभाशाली और पसंदीदा स्टार क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली [Virat Kohli], जिन्होंने 71वें अंतरराष्ट्रीय शतक के साथ क्षेत्रीय चैंपियनशिप का समापन किया था अब वह फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं।

विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी सुपर 4 मैच में अपना पहला टी20ई शतक बनाया, जिसमें 61 गेंदों में नाबाद 122 रन बनाए। विराट फिर से अपने फॉर्म में आ गए हैं, और यह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काफी अच्छी और लाभदायक बात है, खासकर टी 20 विश्व कप के लिए। रविवार को विराट कोहली चंडीगढ़ पहुंचे और तब से विश्व टी20 चैंपियन के साथ शुरुआती टी20 मैच तैयारी में लगे हुए हैं। विराट मैदान में काफी पसीना बहा रहे हैं और अपने कौशल को और भी अधिक निखारने का प्रयास कर रहे हैं।

खैर, अपने मैच से पहले विराट कोहली ने अपने फैंस को अपनी डांसिंग स्किल्स दिखाकर हैरान कर दिया है। उन्हें एक वायरल हो रही वीडियो में हार्दिक पांड्या के साथ एक ट्रेंडी गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। विराट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया और उसे कैप्शन दिया कि, “आप जानते हैं कि हम @imVkohli कैसे करते हैं।” उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और उनके फैंस इसे बेहद पसंद कर रहे हैं।

इस पर आपका क्या ख्याल है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे।