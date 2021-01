Aladdin: Naam Toh Suna Hoga spoiler alert: जफर ने यासमीन के मुकुट समारोह को किया बर्बाद

सोनी सब के शो अलादीन: नाम तो सुना होगा में पिछले कुछ हफ्तों में काफी ड्रामा देखने को मिला है। यह शो अपने रोमांचक ट्विस्ट और टर्न से दर्शकों को प्रभावित करने में कभी विफल नहीं होता।

जैसा कि अब तक देखा गया है, अलादीन को फिर से यासमीन से प्यार हो गया। अलादीन ने उसे प्रपोज किया लेकिन वह भावनाओं में डूबा हुई है इसलिए उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

दूसरी ओर, चुलबुल को पता चलता है कि बगदाद में कुछ गड़बड़ चल रही है। वह अलादीन का अनुसरण करता है ताकि वह बता सके कि अम्मी अभी भी ज़फ़र और ज़हीर की अंधेरे योजनाओं को अंजाम दे रही है।

आने वाले एपिसोड में, यासमीन को बगदाद का सुल्तान घोषित किया गया है। यासमीन का मुकुट समारोह शुरू होता है और जल्द ही ज़फ़र वहां के प्रसिद्ध गायक ‘ फेयरुज ’के साथ वहां भी पहुंच जाते हैं, जो गाने के लिए आते हैं। बस जब वह गाना शुरू करती है, तो हर कोई गीनो, अलादीन और गोर सहित सो जाते है, लेकिन यासमीन अप्रभावित रहती है।

हे भगवान! क्या वह इसका कारण ढूंढेगी?

अधिक अपडेट के लिए IWMBuzz.com पढ़ते रहें।

