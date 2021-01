Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा ने पत्नी की जिम्मेदारियों को मानने से किया इंकार

राजन शाही के डायरेक्टर कट द्वारा निर्मित स्टार प्लस शो अनुपमा में काव्या (मदालसा शर्मा) वनराज (सुधांशु पांडे) के करीब रहने के लिए नंदिनी के (अनाघा भोसले) घर में वापस जाने का एक बड़ा कदम उठाएगी।

काव्या के जुनूनी प्रेम से वनराज आहत होगा और उसका दम घुटने लगेगा।

दूसरी ओर, अनुपमा (रूपाली गांगुली) से फिर से सवाल किया जाएगा कि वह काव्या को वनराज पर हावी होने की अनुमति क्यों दे रही है।

अनुपमा अपना दिल खोलकर अपने परिवार को बताएगी कि वह जीवन में आगे बढ़ चुकी है और वह वनराज की पत्नी होने के कर्तव्यों से पीछे हटना चाहती है। वह एक पत्नी के रूप में जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करने से इंकार कर देगी और वह शांति से रहना चाहती है, क्योंकि वह एक उज्जवल जीवन की आशा करती है।

एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार, “अनुपमा अपने परिवार को बताएगी कि वे बुरे समय का सामना कर रहे हैं और उन्हें शांत रहना चाहिए और शांति की तलाश करनी चाहिए।”

वनराज और अनुपमा के लिए जीवन कैसे आगे बढ़ेगा?

हमने अनुपमा के अभिनेताओं को फोन किया, लेकिन वे नहीं मिल सके।

