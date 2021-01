Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा ने अपने बचपन के दिनों को किया याद

राजन शाही के डायरेक्टर द्वारा निर्मित स्टार प्लस के शो अनुपमा में शाह परिवार मकर संक्रांति मना रहा है।

अनुपमा (रूपाली गांगुली) जिसने अपने बचपन के साथ रिश्ता चाहती है वह मकर संक्रांति की अपनी बचपन की यादों को ताजा करना चाहती है। वह पतंग उड़ाने को लेकर बहुत उत्साहित है और इसके हर पल का आनंद लेती है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों के समक्ष अपनी पतंग उड़ाने का कौशल प्रदर्शित करती है।

सबसे अच्छी बात यह है कि अनुपमा का एक प्रशंसक वनराज (सुधांशु पांडे) होगा, जो अनुपमा को खुश देखकर खुशी महसूस करेगा।

एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार, “अनुपमा एक पतंग उड़ाएगी और अपने परिवार के सदस्यों को सफलता के उपकरण के रूप में दृढ़ रखने और पहले की गलतियों से सीखने के लिए भी प्रेरित करेगी।”

क्या वनराज को इस अहम सीख का एहसास होगा? अनुपमा के लिए आगे क्या है?

हमने अनुपमा के अभिनेताओं को फोन किया, लेकिन वह नहीं मिल सके।

अपडेट के लिए IWMBuzz.com पर इस स्थान को देखें।

