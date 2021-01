Anupamaa Spoiler Alert: वनराज ने अनुपमा को वापस पाने की इच्छा जताई!

राजन शाही के निर्देशक काट द्वारा निर्मित अनुपमा स्टार प्लस शो, मकर संक्रांति के दौरान एक बड़े ट्विस्ट से गुज़रने वाला है।

जहां काव्या (मदालसा शर्मा) वनराज (सुधांशु पांडे) के लिए तरसती है, अनुपमा अपने बचपन की यादों को ताजा करने और जीवन में आगे बढ़ने में व्यस्त है।

इस के बीच, वनराज विचारों में डूबता जा रहा है। जैसा ही वह अनुपमा को खुशहाल अवस्था में देखता है, उसे एहसास होता है कि उसकी वास्तविक खुशी क्या है। वह उन सब के लिए अनुपमा की प्रशंसा करना चाहता है पर उसे यह सब बताने का अवसर नहीं मिल पाता है।

एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार, “वनराज वास्तव में अनुपमा के पक्ष में हैं जब काव्या कुछ बच्चों को पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में शाहों पर जीत हासिल करने का आदेश देती है। अंत में, यह अनुपमा है जो काव्या के सभी पतंगों को काट देती है और विजयी होकर उभरती है। ”

वनराज वास्तव में अनुपमा को यह बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है कि वह उसके जीवन में बहुत मायने रखती है।

क्या मकर संक्रांति का अवसर वनराज के लिए अनुपमा को अपने विचार व्यक्त करने का रस्ता देगा ?

हमने अनुपमा के अभिनेताओं को फोन किया, लेकिन हमें जवाब नहीं मिल पाया।

