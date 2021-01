Barrister Babu Spoiler Alert: अनिरुद्ध सम्पूर्णा के नाटक में फंसा !

कलर्स टीवी शो और शशि सुमीत प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित बैरिस्टर बाबू के नए एपिसोड में बिनय रॉय चौधरी के साथ सम्पूर्णा की शादी का बड़ा मोड़ देखने मिलेगा।

हालांकि, सम्पूर्णा को घर में प्रवेश करने से पहले अनिरुद्ध (प्रवीण मिश्रा) को समझाना होगा।

सम्पूर्णा ने चतुराई से त्रिलोचन पर दोष मढ़ दिया और अनिरुद्ध को बताया कि उसने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। और उसे बचाने के लिए, बिनॉय ने उससे शादी कर ली।

अनिरुद्ध अपने पिता पर गर्व महसूस करेगा, जबकि वह त्रिलोचन के खिलाफ होगा।

इस तरह, सम्पूर्णा घर में दरार पैदा करेगी।

हे भगवान!!

आखिर उसकी योजना क्या है?

हमने बैरिस्टर बाबू के कलाकारों की चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे।

