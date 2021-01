Barrister Babu Spoiler Alert: अनिरुद्ध के स्वास्थ्य में हुआ सुधार

शशि सुमीत प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित कलर्स शो बैरिस्टर बाबू में आखिरकार मुंशी के पकड़े जाने का बड़ा खुलासा होगा।

इससे रॉय चौधरी परिवार में खुशी आएगी। हालांकि, जहर का सेवन करने के बाद अनिरुद्ध की (Pravisht Mishra) स्वास्थ्य की स्थिति फिर से परेशानी होगी।

हालांकि, डॉक्टरों द्वारा दवा के कारण और इस तथ्य के कारण कि जहर की अंतिम मजबूत खुराक नहीं दी गई थी, अनिरुद्ध के स्वास्थ्य में लगातार सुधार होगा।

एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार, “डॉक्टर अंततः खुलासा करेंगे कि वह जहर के बुरे प्रभाव से मुक्त है।”

हमने बैरिस्टर बाबू के कलाकारों से बात करने की कोशिश की लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।

अपडेट के लिए IWMBuzz.com पर इस स्थान को देखें।

You May Also Like To Read:

Naagin 5 spoiler alert: अरिजीत तनेजा की रहस्यमयी एंट्री से बानी हुई शॉक

Barrister Babu Spoiler Alert: बैरिस्टर बाबू में बोंदिता पहुंची अपराधी को पकड़ने के करीब

Naagin 5 spoiler alert: वीर की जान बचाने के लिए बानी का भयंकर तांडव

मोल्लकी एक्ट्रेस प्रियल महाजन ने अपने सेक्सी स्टाइल का किया खुलासा

Naagin 5 spoiler alert: वीर के लिए बानी और चांदनी के बीच हुई लड़ाई