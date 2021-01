शो में दोबारा प्रवेश करने वाले विकास गुप्ता ने मेडिकल कारणों से बिग बॉस 14 के घर से बाहर कदम रखा है।

आज रात, विकास एक कोने में बैठा हुआ दिखाई दे रहे है और कह रहे है, “बहुत डर हो रहा है, बहुत ज्यादा।” अली को विकास के पास बैठे देखा जा सकता है क्योंकि वह बोलते समय रो रहे है।

अली को बाद में राखी और अन्य लोगों को बताते हुए देखा गया कि उसके दांत में दर्द है। हालाँकि, वे उसका मजाक भी उड़ाते हैं। बाद में, अली कहती है, “गर बिग बॉस ने हमे थोडी देर मुझे लिविंग एरिया में बुलया मतलब” “विकास गया”, अर्शी खान ने कहा। और, आगे हम बिग बॉस की घोषणा करते हुए कहते हैं कि सभी को विकास का सामान पैक करे और स्टोर रूम में रखे। इससे उन्हें झटका लगता है।

बाद में, अर्शी और राखी सावंत परेशान हो जाती हैं और टूट जाती हैं। अर्शी कहती हैं, ” मुझे लगता था ऐसे ही पड़ा रहता है रजाई ओढ़ कर, मुझे नहीं पता था कि उसकी इतनी तबीयत खराब है। ”

