Bigg Boss 14 spoiler alert Day 85: एजाज खान और रुबीना दिलैक के बीच हुई लड़ाई, अभिनव शुक्ला ने दी एजाज को चेतावनी ‘मेरी पत्नी के करीब मत आना ’

बिग बॉस 14 के घर में एजाज खान और रुबीना दिलैक के बीच एक नई लड़ाई देखने को मिलेगी।

दोनों की आदतों को लेकर लड़ाई होगी। रुबिना ने एजाज से कहा कि मूसली से बचें क्योंकि उसका पेट प्रभावित हो जाता है। हालांकि, एजाज इसे चिंता के बजाय एक आदेश के रूप में पाएंगे और उसके साथ लड़ाई में उतरेंगे।

लड़ाई के दौरान, रुबीना को एजाज टच करेगा और जल्द ही अभिनव शुक्ला एजाज को चेतावनी देगा और उससे कहेगा कि ‘मेरी पत्नी के करीब मत आना’

