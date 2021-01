Bigg Boss 14 spoiler alert Day 86: बिग बॉस ने हटाया पूरे सीजन का इम्युनिटी, कप्तानी और लक्ज़री टास्क

बिग बॉस 14 में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ देखने मिला है।

आज रात, चार दावेदार राहुल वैद्य, निक्की तम्बोली, अभिनव शुक्ला और एजाज खान अगले कप्तान बनने का फैसला करते हैं। टास्क में चारों कंटेस्टेंट्स को अपनी पतंगें उड़ाते रहना होता है और जिसकी पतंग आसमान में रहती है वह टास्क जीत जाता है।

लेकिन कंटेस्टेंट हैं की बिग बॉस के नियमों को लगातार तोड़ते रहे हैं ऐसे में इस टास्क के दौरान इसी एक कारण के चलते कप्तानी टास्क को बिग बॉस ने रद्द कर दिया ।

बिग बॉस ने सभी को लिविंग एरिया में बुलाया और एक चौंकाने वाली घोषणा की। जब से सभी बार-बार नियमों का उलंघन कर रहे हैं और ने इसी के कारण अपना एक कड़ा फैसला सुनाया है। बिग बॉस ने घोषणा की कि इम्युनिटी या कप्तानी को लेकर अब से घर में कोई टास्क नहीं दिया जायेगा और कोई भी अन्य कार्य या गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बिग बॉस की इस घोषणा को सुन घर के सभी सदस्य सदमे की स्थिति में हैं।

