Guddan Tumse Na Ho Payega spoiler alert: अगस्त्य ने गुड्डन को मारा

वेद राज की शून्य स्क्वेयर द्वारा निर्मित ज़ी टीवी के शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, दर्शकों को लुभावने नाटक से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

हम सुनते हैं कि आगामी एपिसोड में एक बहुत ही दिलचस्प ट्रैक सामने आने वाला है, और दर्शकों को कुछ स्पाइन-चिलिंग ड्रामा देखने को मिलेगा।

Read More: Kundali Bhagya spoiler alert: प्रीता ने पलटवार करने की बनाई योजना

जैसा कि अब तक देखा गया है, शराबी अगस्त्य अपने कमरे में प्रवेश करता है और वह बिस्तर पर मौजूद व्यक्ति को छोटी गुड्डन मानता है और उसके पास सोता है। अगली सुबह, छोटी गुड्डन कमरे में प्रवेश करती है और अगस्त्य के साथ बेडरूम में निया को देखकर चौंक जाती है। निया जाग जाती है और ऐसे नाटक करती है, जिससे छोटी गुड्डन सवाल करती है।

आने वाले एपिसोड में, अगस्त्य गुड्डन से मिलने जाता है और उसके पैर छूने के बहाने, वह उसे इमारत से धक्का देता है और उसे मार डालता है। अगस्त्य, निया और पुष्पा को बताता है कि वह निया के साथ रहना चाहता है, और निया को अपने नकली नाटक को जारी रखने के लिए कहता है।

Read More: Kumkum Bhagya spoiler alert : रिया ने मीरा को दी धमकी

हे भगवान!

अपडेट के लिए IWMBuzz.com पर इस स्थान को देखें।

Read More: Kumkum Bhagya spoiler alert: प्रज्ञा अभि-मीरा की शादी को रोकने की मिशन पर

You May Also Like To Read:

Kundali Bhagya spoiler alert: करीना ने प्रीता का किया अपमान

Kumkum Bhagya spoiler alert: प्रज्ञा ने मीरा और आलिया को करवाया गिरफ्तार ?