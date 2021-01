Kumkum Bhagya spoiler alert: रणबीर ने प्राची के प्यार को फिर से जीतने की बनाई योजना

बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित लोकप्रिय ज़ी टीवी शो कुमकुम भाग्य दर्शकों को मनोरंजक नाटक के साथ मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

जैसा कि अब तक देखा गया है, प्रज्ञा पुलिस के साथ अभि और मीरा के विवाह समारोह के बीच पहुंचती है और घोषणा करती है कि शादी नहीं हो सकती है। वह इंस्पेक्टर से मीरा और आलिया को गिरफ्तार करने के लिए कहती है क्योंकि वे जानते थे कि वह अभि की पत्नी है।

दूसरी तरफ, प्राची के व्यवहार के पीछे की सच्चाई जानने के लिए रणबीर अडिग हो जाता है। वह सच्चाई जानने के लिए शाहना का अपहरण कर लेता है। हालांकि, वह इसे प्रकट करने से इनकार करती है। बाद में, रणबीर को पता चलता है कि प्राची ने अपने माता-पिता अभि और प्रज्ञा को फिर से मिलाने के लिए उससे रिश्ता खत्म कर लिया। वह प्राची का भी सामना करता है।

अब आने वाले एपिसोड में, रणबीर, शहाना की मदद से प्राची को वापस जीतने के लिए एक नया विचार बनाता है। शहाना प्राची को बहुत बताए बिना ले जाती है कि वे कहाँ जा रहे हैं, जबकि रणबीर और जय पलक को मंदिर तक ले जाते हैं।

इस बीच, रिया, जो स्टोररूम में बंद है, उसे घबराहट होने लगती है कि अगर वह शादी को रोकने में नाकाम रहती है तो प्राची अपना वादा तोड़ देगी।

आगे क्या होगा?

अधिक अपडेट के लिए IWMBuzz.com पढ़ते रहें।

कुमकुम भाग्य पर आगे क्या होता है, यह जानने के लिए टीवी से पहले ज़ी 5 क्लब पर प्रीमियर एपिसोड देखें !!

