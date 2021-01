Kundali Bhagya spoiler alert: प्रीता ने पलटवार करने की बनाई योजना

बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित लोकप्रिय ज़ी टीवी शो कुंडली भाग्य सफलतापूर्वक अपने विविध और अद्वितीय अवधारणा के माध्यम से एक छाप बनाने में कामयाब रहा है।

जैसा कि हमने पहले बताया, प्रीता करण और कृतिका को अपने साथ कमरे में ले आती है और अक्षय से भिड़ती है। वह उससे उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे वह गले लगा रहा था। अक्षय ने प्रीता के सही होने का खुलासा किया और उसके साथ एक लड़की भी थी।

अब, कहानी में, करण और कृतिका, जो शुरू में चौंक गए थे, रुचिका को गले लगाने की अक्षय के कबूल करने के बाद उलझन महसूस करने लगते हैं। कृतिका रुचिका को याद करती है और सभी को बताती है कि वह एक कॉलेज की दोस्त है। अक्षय यह प्रकट करता है कि प्रीता ने उसे गलत समझा है। प्रीता की ओर से करण और कृतिका उससे माफी माँगते हैं। प्रीता खुद पर शक करने लगती है और सृष्टि से इस बारे में बात करती है।

आगे क्या होगा?

