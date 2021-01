Qurbaan Hua Spoiler Alert: चाहत ने एक बूढ़े व्यक्ति से शादी की

फुल हाउस मीडिया द्वारा निर्मित ज़ी टीवी शो कुर्बान हुआ में नील (राजवीर सिंह) के साथ एक बड़ी उपलब्धि होगी जो अपने परिवार की छवि को बचाने के लिए मीरा (तान्या शर्मा) से शादी करने का फैसला करता है।

दूसरी तरफ, चाहत (प्रतिभा रांता) को रहमतुल्लाह से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गज़ाला (पारख मदन) चाहत को एक वृद्ध व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर कर रही है।

इस के बीच, नील का दृढ़ विश्वास है कि चाहत शादी को रोकने और उसके लिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए समय पर आएगी।

इस बीच, गज़ाला ने चाहत की शादी का सीधा प्रसारण करने की योजना बनाई।

नील इस चौंकाने वाली खबर पर कैसे प्रतिक्रिया देगा?

हमने कुरबान हुआ के कलाकारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसके माध्यम से नहीं मिल सके।

कुर्बान हुआ पर आगे क्या होता है, यह जानने के लिए टीवी से पहले ज़ी 5 क्लब पर प्रीमियर एपिसोड देखें !!

