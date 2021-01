ShaadiMubarak Spoiler Alert : केटी को बर्बाद करने के पीछे नंदिनी के असली मकसद का हुआ खुलासा

शशि सुमीत प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित स्टार प्लस शी शादी मुबारक शो में एक बड़ा खुलासा होगा, जिसमें केटी (मानव गोहिल) के जीवन को बर्बाद करने के पीछे नंदिनी (बरखा सेनगुप्ता) का असली मकसद सामने आएगा।

हां, जैसा कि हम जानते हैं, नंदिनी ने केटी को एक और आदमी के लिए छोड़ दि थी। हालाँकि, तथ्य यह था कि केटी के जीवन को नष्ट करने वाला व्यक्ति उसका अपना दोस्त रवि था। रवि ने नंदिनी से शादी करने के बाद अपने दोस्त के जीवन को नष्ट करने के अपराध में सूसाइड कर लिया था। रवि ने आत्महत्या कर ली होगी और यह नंदिनी का दर्द है।

नंदिनी बदला लेना चाहती है और केटी को आत्महत्या करते देखना चाहती है।

हे भगवान!!

क्या प्रीति नंदिनी का बदला मिशन रोक पाएगी?

हमने शादि मुबारक के अभिनेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।

अपडेट के लिए IWMBuzz.com पर इस स्थान को देखें।

