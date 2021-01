Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Spoiler Alert: जेठालाल और तारक मेहता ने भिड़े पर जताया अपना गुस्सा

नीला फिल्म प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (टीएमकेओसी) के आगामी एपिसोड में गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल की कथित शादी के चारों ओर अराजकता दिखाई देगी। सोढ़ी को शांत करने के बाद, हर कोई यह तय करता है कि जेठालाल, जो काम पर है, को भी पोपटलाल के जीवन में विकास की जानकारी दी जानी चाहिए। इसलिए जब टप्पू अपने पिता को बुलाता है और पूरी घटना को समझाने की कोशिश करता है, तो उनके बीच एक छोटी सी गलतफहमी भ्रम पैदा करती है जिससे जेठालाल को विश्वास हो जाता है कि भिड़े ने दूसरी महिला से शादी कर ली है। भिडे से बेहद परेशान, जेठालाल अपने दोस्त तारक मेहता को भिडे के अनैतिक कार्य के बारे में सूचित करने के लिए कहता है और तारक मेहता भी जेठालाल की कहानी के संस्करण पर विश्वास करते हुए सभी परेशान हो जाता है।

दोनों, फिर तुरंत घर लौटने का फैसला करते हैं और गोकुलधाम सोसाइटी में हर कोई जेठालाल के घर पर इकट्ठा होता है। एक बार घर आने के बाद, जेठालाल और तारक मेहता ने भिडे को जेठालाल के बेडरूम में खींच लिया और उससे पूछताछ करने लगे। दोनों इतने गुस्से में और भ्रमित हैं कि भिडे को समझाने की अनुमति दिए बिना, उस पर आरोप लगाते हैं और झगड़ा जल्दी ही बिगड़ जाती है।

