Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: कार्तिक होंगे नई चुनौतियों के लिए तैयार

राजन शाही के डायरेक्टर कट द्वारा निर्मित स्टार प्लस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा (शिवांगी जोशी) के साथ कार्तिक (मोहसिन खान) की भावनात्मक बात देखी गई है।

जैसा कि हमने पहले लिखा था, नायरा कर्तव्यों को सूचीबद्ध करेगी जो कार्तिक को अपने परिवार के लिए करना है। वह उसे वह जीवन जीने की सलाह देगी, जो वह अपने पुत्र और पिता और परिवार के लिए नहीं कर पाई।

Read More: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: नायरा ने कार्तिक को जीने के लिए किया प्रेरित?

इससे कार्तिक में बदलाव आएगा।

कार्तिक में अचानक हुए बदलाव को देखकर परिवार बेहद सदमे में आ जाएगा। कार्तिक नायरा की सारी यादों को समेट लेगा और उसे पैक कर देगा ताकि उसकी आँखों के सामने कुछ भी न रहे।

Read More: Saath Nibhaana Saathiya 2 Spoiler Alert: राधिका ने अनंत के लिए सजाया घर

एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार, “कार्तिक घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालेंगे, जैसे कि उनके जीवन में कुछ भी दुखद नहीं हुआ है।”

हमने ये रिश्ता क्या कहलाता है के अभिनेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नही आया।

Read More: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा ने पत्नी की जिम्मेदारियों को मानने से किया इंकार

अपडेट के लिए IWMBuzz.com पर इस स्थान को देखें।

Read More: Saath Nibhaana Saathiya 2 Spoiler Alert: राधिका ने गेहना से मांगी माफ़ी

You May Also Like To Read:

Imlie Spoiler Alert: आदित्य और इमली के बीच हुई प्रतियोगिता