Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक के जीवन में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट

ये रिश्ता क्या कहलाता है, राजन शाही के निर्देशक कुट द्वारा निर्मित स्टार प्लस के शो में नाटकीय रूप से नई एंट्री होने वाली है, यह नया किरदार हमारी पसंदीदा नायरा की लुक-एलाइक है !!

शो में शिवांगी जोशी की वापसी पर निर्माता कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

कार्तिक (मोहसिन खान) जो अब एक काफी बदल चूका है, नायरा को आज भी याद करता है। हालांकि, नायरा से किए गए वादे के कारण वह इसे खुले में प्रकट नहीं करता है। वह अपने बच्चों के लिए बेहद सुरक्षात्मक हो गया है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है।

शव के इस मोड़ पर, निर्माताओं ने एक नए किरदार को प्रस्तुत करने की योजना बनाई है, जो एक बॉक्सर की है।

हमने सुना कि शिवांगी जोशी एक मार्शल आर्ट्स बॉक्सर द्वारा एक बेहद कठिन प्रशिक्षण ले रही हैं।

जी हां, इस बार नायरा का लुक बॉक्सर वाला होने वाला है।

https://www.instagram.com/p/CKB45zyCusX/?utm_source=ig_embed

ख़बरों के अनुसार नायरा का बॉक्सर लुक वाला प्रोमो जल्द ही दर्शकों के बीच होगा।

क्या आप सभी शो के इस नए ट्विस्ट के लिए तैयार हैं?

