Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: कार्तिक के ओवर-प्रोटेक्टिव व्यवहार ने किया कायरव को परेशान

राजन शाही के डायरेक्टर कट द्वारा निर्मित स्टार प्लस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक (मोहसिन खान) ने कायरव और अक्षरा को पालने के लिए एक अभिभावक का दृष्टिकोण लिया है।

हालाँकि, मनीष (सचिन त्यागी) को कायरव के बॉक्सिंग सीखने के सपने देखने के बारे में पता चलेगा और उसने नायरा को अपनी इच्छा भी बता दी थी।

मनीष चाहते हैं कि कार्तिक उन्हें बॉक्सिंग स्कूल में दाखिला दिलाए लेकिन कार्तिक इसके खिलाफ होगा।

हालाँकि, कायरव समझता है कि उसके पिता उसकी माँ को खोने के बाद भावुक हैं, और उसकी परवरिश के लिए सभी सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन वह इस बात से परेशान होंगे कि कार्तिक उसकी पसंद की चीज़ों का चुनाव करने की आज़ादी छीन रहे हैं।

क्या कार्तिक खुद को संभाल पाएगा?

हमने ये रिश्ता क्या कहलाता है के अभिनेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।

जैसा कि हम जानते हैं कि शिवांगी जोशी जल्द ही शो में एक बॉक्सर की भूमिका में वापसी करेंगी। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस नए सफर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।

