ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ-साथ कई अन्य बड़े एक्टर्स भी आएंगे नजर

Part 2 of Brahmastra will include several well-known celebrities: निर्देशक अयान मुखर्जी की एस्ट्रावर्स ट्रायोलॉजी मैं पहली फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू बिखेर रहा है। फिल्म ने रिलीज के केवल 5 दिनों में वैश्विक स्तर पर 250 करोड़ की कमाई की है।

सूत्रों की माने तो, फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर 4 साल तक बड़े पर्दे से दूर थे। लेकिन फिर भी एक्टर ने अपनी फिल्म के लिए शिवा के किरदार में ढलने के लिए खूब मेहनत की थी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई।

अयान मुखर्जी ने फिल्म का निर्देशन करने के साथ-साथ हुसैन दलाल के साथ मिलकर फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। इस फिल्म का निर्माण स्टार स्टूडियोज, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाईट पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस फिल्म में करण जौहर, हीरू यश जौहर, अयान, अपूर्व मेहता, नमित मल्होत्रा ​​और मारिजके देसूजा का सहयोग है।

ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में, यह सारे सितारे होंगे शामिल।

अभी तक इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि फिल्म के दूसरे भाग में कौन से कलाकार शामिल होंगे। लेकिन, इतना तय है कि फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फिर से नजर आएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि दूसरे भाग में कई नए कलाकार भी नजर आएंगे।

अफवाहों की मानें तो, अयान मुखर्जी की फिल्म का दूसरा भाग शिव और ईशा के वैकल्पिक नामों, महादेव और पार्वती के बीच प्रेम कहानी पर केंद्रित होगा। दूसरे भाग में प्राथमिकी लीड के लिए 2 नाम सामने आ रहे थे ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह के। इंटरनेट पर फिलहाल इन्हीं नामों पर चर्चा की जा रही है।

लेकिन अगर मीडिया सूत्रों की माने तो, फिल्म के दूसरे भाग में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह नजर आएंगे। इस खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी तक शेष है। ब्रह्मास्त्र के पहले चैप्टर में दीपिका पादुकोण ने बिना श्रेय के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रिपोर्ट्स की माने तो, फिल्म में दीपिका ने शिवा की मां अमृता की भूमिका निभाई है। फिल्म में दीपिका जलअस्त्र भी है।

