अमिताभ बच्चन ने अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ अपनी आने वाली फिल्म “उन्चाई” का दूसरा पोस्ट किया साझा

Second look of film starring Amitabh Bachchan, Anupam Kher and Boman Irani: अमिताभ बच्चन [Amitabh Bachchan], बोमन ईरानी [Boman Irani] और अनुपम खेर [Anupam Kher] इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे अनुभवी प्रतिभाशाली और बहुमुखी एक्टर्स में से तीन हैं। एक्टर्स काफी सालों से फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय कौशल का जादू बिखेरते आए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और निसंदेह उनके दर्शक और साइंस उनसे बेहद प्यार करते हैं।

काफी लंबे समय से इन तीनों महारथियों ने एक साथ एक परियोजना में काम नहीं किया है। उनके फैंस काफी दिनों से उन्हें एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर, आखिरकार अब उनका यह इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि यह तीनों एक्टर्स अपनी आने वाली फिल्म “उचाई” में एक साथ नजर आएंगे। हाल ही में, अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पर बोमन ईरानी और अनुपम खेर के साथ अपनी आने वाली फिल्म का दूसरा लुक साझा किया है। फैंस इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक नहीं देखा है? तो यहां एक नजर डालिए-

T 4415 – Proud to bring to you the second poster of our film #Uunchai.

Come watch me and my friends @AnupamPKher @bomanirani celebrate friendship, adventure & life with your friends & family!

11.11.22 !#SoorajBarjatya @rajshri @MjfTeam @boundlessmedia_ @uunchaithemovie pic.twitter.com/DEFmX4Mci1

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 19, 2022