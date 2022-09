“यह कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अब बेहतर कर रहे है,” लियो मेसी के प्रदर्शन पर नेमार का बयान

NEYMAR believes Lionel Messi will be back in top form this season for his team, Paris Saint-Germain: पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) के खिलाड़ी नेमार (Neymar) जूनियर को लगता है कि पिछले सीज़न में लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) का संघर्ष बार्सिलोना में एक लंबा समय बिताने के बाद अन्य परिस्थितियों में समायोजित करने के उनके संघर्ष का परिणाम था।

2021 समर ट्रांसफर विंडो की सबसे बड़ी चालों में से एक तब हुआ जब मेस्सी एक मुफ्त ट्रांसफर पर पेरिस में शामिल हुए। अर्जेंटीना ने बार्सिलोना छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह जिस क्लब में 20 साल तक खेले वह वित्तीय मुद्दों के कारण उसे फिर से साइन करने में असमर्थ था।

पीएसजी में अपने पहले अभियान में, जब वह अपने अच्छे दोस्त नेमार के साथ फिर से मिला, तो ला पुल्गा को नुकसान हुआ। सभी प्रतियोगिताओं में, लियोनेल मेस्सी ने केवल 11 गोल किए और अपने अत्यंत उच्च मानकों के अनुसार 15 सहायता, सामान्य योग भेजे।

नेमार ने अब स्पष्ट किया है कि फ्रांस में मेस्सी का पहला सीजन भावनात्मक विदाई के बाद आए पर्यावरण बदलाव से प्रभावित था। ब्राजीलियाई ने “द डीएजेडएन सॉकर शो” के साथ एक साक्षात्कार में कहा।

“लियो और मैं लंबे समय से दोस्त हैं। उनसे बात करने से मुझे मैदान पर अभ्यास के दौरान उनकी बेहतर सहायता करने का मौका मिला। वह लंबे समय तक बार्सिलोना में रहा था, और अब जब वह और उसका परिवार चले गए हैं, तो इस तरह का बदलाव करना मुश्किल है। ”

पेरिस में एक सीज़न बिताने के बाद, उन्होंने यह कहते हुए जारी रखा कि मेस्सी अब Parc des प्रिंसेस में घर पर अधिक महसूस करते हैं:

“हालांकि यह मुश्किल है, मेरा मानना ​​​​है कि वह बेहतर कर रहा है और अब घर पर ज्यादा महसूस कर रहा है। मैं चाहता हूं कि वह इसकी सराहना करे, और मैं चाहता हूं कि हम दोनों इसका आनंद लें। हम जानते हैं कि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हम उनसे पार पा सकते हैं।”

स्रोत-खेलकीड़ा

