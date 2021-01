[India Dominated Australia] भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पर हावी होने के साथ, खेल के आवश्यक क्षणों पर एक नज़र डालें

भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और कप्तान के साथ, विराट कोहली पिता की भूमिका और जिम्मेदारियां पूरी करने घर लौट रहे हैं, भारत का दूसरा टेस्ट मैच जीतने की संभावना बहुत कम दिख रही थी। टॉप पर, भारत के मेन गेंदबाज, मोहम्मद शमी पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए, जब एक शॉर्ट बॉल का सामना करते हुए उनके हाथ में बॉल लगी। एक नए कप्तान और दो नए डेब्यूटेंट के साथ खेलने वाले भारत के असफल होने की संभावना बहुत अधिक थी। फिर भी, भारतीय टीम पूरे टेस्ट मैच में हावी रही और बैटिंग और बॉलिंग में असाधारण खेल दिखाया। दूसरे टेस्ट मैच से बेस्ट मोमेंट: –

भारत ऑस्ट्रेलिया को रोकते हुए- स्कोर बोर्ड पर केवल 195 के साथ, ऑस्ट्रेलियाई पारी केवल मैथ्यू वेड, लाबुचेन और ट्रेविस हेड अच्छी स्कोरिंग के साथ समाप्त हुई। रविचंद्रन अश्विन को फिर से स्टीव स्मिथ को आउट किया और इस बार डक पर आउट किया।

डेब्यूटेंट्स ने मचाई धूम – शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज दोनों ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला और यह मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। किसी भी स्थिति में, उन्होंने सिराज के साथ मैच के अंत में कुल 5 विकेट लिए और गिल ने पहली पारी में 45 रन बनाए और दूसरी पारी में 35 रन के पर्सनल स्कोर के साथ मैच का खत्म किया।

जडेजा, भारतीय टीम के पीलर – रवींद्र जडेजा ने हनुमा विहारी की जगह एक ऑलराउंडर के रूप में टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के साथ समर्थन प्रदान किया। उन्होंने 57 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत को जीत की ठोस बढ़त दिलाई!

