Bollywood Drug Row: अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल को NCB ने पूछताछ के लिए बुलाया

TOI और ANI की रिपोर्ट के अनुसार, अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल को अब NCB ने जांच और पूछताछ के लिए बुलाया है।

अब तक, समन करने का सही समय और तारीख अभी तक ज्ञात नहीं है।

