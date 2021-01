Cigarette scene : क्या यश स्टारर केजीएफ 2 मुश्किल में है?

यश और संजय दत्त स्टारर केजीएफ 2 के संदर्भ में बड़ी खबरें आ रही हैं

Greatandhra.com की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक विभाग ने सुपरस्टार यश को नोटिस जारी किया है।

टीज़र में एक दृश्य है जहां यश को मशीन गन के साथ ऑटोमोबाइल की एक रॉे को उड़ाते हुए देखा जाता है और फिर रेड-हॉट बंदूक की बैरल के साथ एक सिगरेट को उड़ा रहे है।

नोटिस के अनुसार, वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, कैप्शन के साथ स्क्रीन पर चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है “धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है”, लेकिन न तो टीज़र और न ही प्रचार पोस्टर ऐसा कोई संदेश प्रदर्शित करते हैं।

