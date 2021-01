जानिए क्यों जान्हवी कपूर को पंजाब में शूटिंग के दौरान भारी विरोध और मारपीट का करना पड़ा सामना

जान्हवी कपूर के फैंस के लिए आई कुछ चौंकाने वाली खबरें हैं।

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जान्हवी कपूर की फिल्म ‘गुड लक जेरी’ की शूटिंग बस्सी पठान में किसानों के एक समूह द्वारा जोर देने के बाद रुक गई कि वह देश में चल रहे किसान के विरोध पर टिप्पणी करती है।

रिपोर्टों से पता चलता है कि लगभग 20-30 किसान शांतिपूर्ण ’विरोध के लिए सेट पर आए।

हालांकि, क्रु मेंबर से कुछ आश्वस्त होने के बाद, वे वापस चले गए और शूटिंग फिर से शुरू की।

अधिक अपडेट के लिए, IWMBuzz.com पर बने रहें

