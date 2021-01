वरुण धवन 24 जनवरी को कर रहे हैं शादी, “क्लोज फ्रेंड ने किया खुलासा

हम सोच रहे थे कि क्या वे फिर से अफवाह उछाल रहे हैं? रिपोर्ट्स में कहा है कि वरुण धवन 24 जनवरी को अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल ये साथ शादी करेंगे। पता चला है कि अफवाह इस बार पूरी तरह से सच है।

डेविड धवन के एक करीबी दोस्त और सहयोगी ने मुझे बताया, “मेरे पास पत्रकारों से दिनों के बारे में पूछने के लिए फोन आया था, और मैंने उन्हें यह सिर्फ एक अफवाह बताया। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, वरुण वास्तव में अलीबाग में 24 वीं तारीख को शादी कर रहे है। अब कितनी दिन इंतजार करेगा?। कोविड कहीं दूर नहीं जा रहा है। उन्होंने तय किया था कि वे कुली नंबर 1 के रिलीज के बाद शादी करेंगे। लोग शादियां धूम धाम से मना रहे हैं। लेकिन वरुण और नताशा ऐसा नहीं कर सकते। यदि वे एक अतिथि को 50 से अधिक आमंत्रित करते हैं तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे।”

तो यहां डेविड धवन ने फैसला किया है। “कोई दोस्त नहीं। क्योंंकि अगर एक को बुलाओ तो दूसरा बूरा मान जाएगा। तो यह सिर्फ शादी में परिवार के लोग होंगे । मैं डेविड की अजीबता देख सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से उसे कहा कि मुझे गेस्ट लिस्ट से बाहर कर दो। उन्होंने अब दोनों पक्षों से तत्काल परिवार का फैसला किया है। देखिए, वरुण कब तक इंतजार कर सकते हैं? वह अब अपने 30 के दशक में है। मुझे खुशी है कि उन्होंने कोविद के खत्म होने का इंतजार नहीं करने का फैसला किया, ”करीबी पारिवारिक मित्र कहते हैं।

इस पुष्टि के साथ वरुण धवन की शादी को लेकर सभी अटकलों से पर्दा उठ गया है। यहाँ कपल को जीवन भर साथ रहने की बधाई देते हैं।

