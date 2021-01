Hottest Looks In Western Outfits: अलाया एफ या अन्या पांडे, वेस्टर्न आउटफिट्स में कौनसी डीवा सबसे हॉट लगता है?

वेस्टर्न आउटफिट सबसे आरामदायक और सेक्सी दिखने वाला आउटफिट माने जाते हैं। कई अभिनेत्रियां अपने कैज़ुअल लुक के लिए या किसी पार्टी के लिए वेस्टर्न आउटफिट पहनना पसंद करती हैं। वे अपने आउटफिट्स को विशिष्ट रूप से स्टाइल करते हुए ग्लैमरस दिखती हैं। लोकप्रिय युवा अभिनेत्रियां अलाया एफ और अनन्या पांडे वेस्टर्न आउटफिट में बेहद हॉट लगती रही हैं और इन ड्रेसों में अपनी सेक्सी टोन्ड बॉडी दिखती रही हैं। उन्हें शॉर्ट वेस्टर्न कपड़े पहने हुए देखा जाता है जो पार्टी वियर या किसी कार्यक्रम के लिए परफेक्ट होते हैं। अभिनेत्रियों के वेस्टर्न आउटफिट निश्चित रूप से आपके लिए हॉट और सेक्सी साबित होंगे।

अलाया एफ इन वेस्टर्न वियर में स्मोकिंग हॉट लग रही थी। अभिनेत्री हमें कुछ गंभीर फैशन लक्ष्य भी दे रही हैं। वह हमें अपने आउटफिट को पूरी तरह से स्टाइल करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिनेत्री को एक छोटी सफेद पोशाक पहने देखा गया जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनकी ब्लैक सेक्विन ड्रेस उन पर काफी आकर्षक लग रही है और वह इस ड्रेस में एक सेक्सी डीवा लग रही हैं। अभिनेत्री ने वेस्टर्न आउटफिट में कई फोटोशूट भी करवाए हैं और बहुत ही हॉट लग रही हैं। अनन्या पांडे के पास वेस्टर्न आउटफिट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। वह ज्यादातर वेस्टर्न वियर पहने नजर आती हैं। अभिनेत्री को किसी कार्यक्रम या समारोह के लिए ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने भी देखा जाता है। वह बॉडीकॉन आउटफिट पहने हुए भी नजर आईं जिसमें अपने सेक्सी टोन्ड फिगर को फ्लॉन्ट किया। उन्होने काले रंग की सेक्सी ड्रेस पहनी थी और उस पोशाक में बेहद आकर्षक लग रही थी।

आपके अनुसार वेस्टर्न आउटफिट्स में कौनसी अभिनेत्री अधिक हॉट लगती है? दें अपनी राय !

अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

You May Also Like To Read:

[Hottest Looks] सानिया मिर्जा के हॉटेस्ट लुक्स

Hottest One-Piece Dresses: अवनीत कौर के टॉप 5 हॉटेस्ट वन-पीस ड्रेस जो आपके वॉर्डरोब में होनी चाहिए

[Hottest Beach Babe] सनी लियोन या तारा सुतारिया या अलाया एफ: बी-टाउन की हॉटेस्ट बीच बेब? अभी मतदान करें

Hot Divas in Pink: हॉट डिवास सोनम कपूर, आलिया भट्ट और कृति सनोन के गुलाबी ऑउटफिट में लुक्स

[Latest Multicolour Outfit] हिना खान का मल्टीकलर आउटफिट में सबसे हॉट लुक