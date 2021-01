[Deepika Padukone’s Birthday Party] दीपिका पादुकोण की बर्थडे पार्टी में आलिया भट्ट अपने क्रॉप टॉप में शानदार लग रही थी

दीपिका पादुकोण जो हाल ही में अपने जीवन का एक साल सफलता पूर्वक पूर्ण किया, उन्होंने हाल ही में बॉलीवुड के अपने कुछ सबसे अच्छे दोस्तों को अपने जन्मदिन के जश्न के लिए आमंत्रित किया था और हमने उनके घर पर कई जाने माने चेहरे देखे। अयान मुखर्जी और करण जौहर से लेकर अनन्या पांडे और ईशान खट्टर तक, सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन उनमें से, सबकी पसंदीदा डीवा आलिया भट्ट को देखा और वो अपने आश्चर्यजनक ड्रेस के कारण नोटिस में आई, अधिक जानने के लिए पढ़ें!

आलिया भट्ट हमेशा से ही अपने डाई-हार्ड फैन्स की नज़रों में दिखती रही हैं! पहले, वह विभिन्न फिल्मों में अभिनय के कारण और अब रणबीर कपूर के साथ अपने रिश्ते की स्थिति के कारण सुर्खियों में थीं। दोनों हाल ही में रणथंभौर से अपनी छुट्टी से लौटे हैं और दीपिका के बैश में एक स्टाइलिश एंट्री कि है। उनकी बहन शाहीन भट्ट भी उनके साथ थीं।

आलिया भट्ट को ऑल-ब्लैक पोशाक में देखा गया था। उन्हें ब्लैक ड्रेस में डेनिम के साथ साटन ब्लैक क्रॉप टॉप पहने देखा गया , और उनके कंधे पर एक ब्लैक और गोल्डन स्लिंग बैग भी था। वह बहुत हॉट लग रही थी , वह साथ ही बालों को बड़े सफाई से पीछे की तरफ बांधी थी और हम उन सुनहरे झुमकों को नहीं भूल सकते जो उनके लुक में सही टेक्सचर लाए थे।

आपको सुपर हॉट और स्टाइलिश डीवा आलिया भट्ट पर एक नज़र जरूर डाले!

